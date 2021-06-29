Yüksek çekerli kantarlar denetlendi

Iğdır’da yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri ekipler tarafından devam ediyor.
Iğdır sınırları içerisinde, alımsatım işlerinde kullanılmakta olan yüksek çekerli kantarların uygunluk denetimleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce gerçekleştirilmeye devam ediyor.
Ölçü ve Ölçü aletlerinin özellikle çiftçilerin mahsullerinin ve sanayi ürünlerinin alımsatımında kullanılmakta olan yüksek çekerli kantarların ölçüm doğruluğu denetlendi. Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde kantarların mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.