Iğdır'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun hasadına başlandı

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilk ürünlerin toplanması amacıyla Oba köyünde düzenlenen karpuz hasat törenine katıldı.

‘Örtü altı’ olarak bilinen ve erken üretilen karpuzların hasadı dualar eşliğinde başladı. Hasat törenine protokol üyeleri, kurum müdürleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, karpuzun kentin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, " Tüm çiftçilerimize, Rabbimden hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi temenni ediyorum. Hem yöremizde hem de çevre illerimizdeki esnaflarımıza Iğdır'ın sebze ve meyvesini kullanmalarını, hem bize hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze başvurmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte olalım, ürünlerimizi birlikte satalım ki daha da değerlensin." dedi.

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