Ağrı Dağı'ndaki buzullar eridikçe hayvan figürleri ortaya çıkıyor



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesindeki şapka buzullarının havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlamasıyla kuş ve hayvan figürlerine benzer görüntüler ortaya çıktı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaz mevsiminde buzul tabakasının erimesiyle ortaya çıkan figürlerin, doğa ve inanç turizmi açısından çok önemli ve görülmeye değer olduğunu söyledi.

Kutsal kitaplarda adı geçen, efsaneleri ve türküleriyle ünlü, denizden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine yakın bölümündeki şapka buzulları, havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı. Erimeyle birlikte Iğdır yöresinden bakıldığında kartal, tilki, kurt, geyik gibi hayvan figürlerine benzeyen görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinden rahatlıkla görülen figürler, ilgi görüyor. Meraklıları, figürlerin fotoğraflarını çekiyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Yaz mevsiminde, Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise üçüncü büyük dağı olan Ağrı Dağı'ndaki buzul tabakası, sıcaklarla birlikte eriyor. Bununla birlikte çeşitli hayvan figürleri ortaya çıkıyor. Bu figürler doğa ve inanç turizm açısından çok önemli ve görülmeye değer. Iğdır'a gelen yerli ve yabancıların bu görüntüyü kaçırmamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-07-01 10:21:09



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