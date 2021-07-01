Iğdır’da vatandaşlar tarafından bulunan ve tedavi altına alınan Leylek ve Ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da duyarlı vatandaşlar tarafından Leylek ve Ebabil kuşu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan Leylek ve Ebabil kuşu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Leylek ve Ebabil kuşu, besleme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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