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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünsal, “Yüreğim İrevan’da kaldı” romanını Alkazak’a hediye etti

İHA

Ünsal, “Yüreğim İrevan’da kaldı” romanını Alkazak’a hediye etti

Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan (Erivan) şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı “Yüreğim İrevan’da Kaldı” romanını İş insanı Alican Alkazak’a hediye etti.
İş insanı Alican Alkazak’a kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, “Gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan’dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan’dan Aras Nehri’ne oradan İran’a, İran’dan Türkiye Iğdır’a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan’da evini,sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran’a kaçarken Ermeniler tarafından Aras nehrinde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. Çocuğunun birini Aras Nehri’nin kıyısında bırakmak zorunda kalan bir annenin hikayesi. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının 100. Yılına hazırlanırken bu romanın çıkması bence çok ses getirecek Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmüş olacaktır. Kısacası okuyucu, “Yüreğim İrevan’da Kaldı" romanında Vatana, İrevan’a, hasret ölenlerin hikâyesini, Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan'da yaptıkları vahşeti Aras Nehri’ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek, üzülecek” dedi.
İş insanı Alican Alkazak ise, “Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Ermeniler yıllardır Türk düşmanlığı yapıyor. 191520 yılları arasında Anadolu ve Azerbaycan’da, 1992 yılında yine Azerbaycan’da Hocalı’da yaptıkları ortadadır. Erivan bir Türk yurdudur. Daha sonra Ruslar tarafından Ermeniler yerleştirilerek Ermeniler çoğunluk olmuşlardır. Bütün Türk izlerini silmişler sadece Göğ Mescit kalmıştır. Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Gençlerimiz romanı okumalı, en kısa zamanda okuyacağım. Başarılar dilerim. Bu roman her evde ve okulun kütüphanesinde olmalı. Bu roman Ermeni iddialarını çürütmektedir. Kitabın arkasına konulan Göğ Mescid resmide güzel olmuş anlam katmıştır. Benim dedemde yıllarca Ermenilerle mücadele etmiştir” şeklinde konuştu.

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