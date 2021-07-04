Iğdır’da ‘Pazar’ sessizliği

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının tüm Türkiye’de sona ermesiyle birlikte Iğdır’ın işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yerine sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sona erdi. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşların cadde ve sokaklara akın etmesi beklenirken Iğdır’da tersi bir durum yaşandı. Diğer günlerde insan trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Iğdır’ın işlek cadde ve meydanlarında bu kez sessizlik hakim oldu. Kısıtlama olmasa da vatandaşların korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayarak pazar gününü evde geçirmeyi tercih etiği gözlendi.

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