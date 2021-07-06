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Ağrı Dağı'nın eteklerinde lavanta yetiştirdiler

DHA

Ağrı Dağı'nın eteklerinde lavanta yetiştirdiler


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Iğdır Üniversitesi yerleşkesinde lavanta yetiştirildi. Yetiştirilen lavanta çiçeğinden kozmetik ve parfümeri ürünler elde edilecek.
Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın bin 100 metre rakımında bulunan Iğdır Üniversitesi´nin yerleşkesine ekilen 5 bin kök lavanta, filizlerini vermeye başladı. Lavanta çiçeklerinden alınan tohumlar, belli bir aşamadan geçirildikten sonra elde edilen lavanta yağıyla kozmetik ve parfümeri ürünler üretilecek. Lavanta çiçeklerinden sabun, krem, losyon, parfüm ve kolonya gibi ürünler elde edileceğini belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, projenin Teknokent bünyesinde geliştirilmesi halinde doğa turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
Lavanta çiçeklerini akademik çalışmalarda kullanmak için yetiştirdiklerini belirten Prof. Dr. Alma, "Burası bin 100 rakıma sahip Ağrı Dağı´nın eteğinde bulunan bir alan. Buradaki lavanta çiçeklerini akademik çalışmalarımızda kullanmak için yetiştiriyoruz. Kozmetik ürünlerde kullandığımız yağlar arasına lavanta yağını da ekledik. İlerleyen süreçlerde alanı ve üretimi genişleterek ürettiğimiz ürünleri piyasaya arz etmek istiyoruz. Lavantanın en büyük özelliği kuraklığa karşı mukavim olması, çok fazla su istememesi, tuzlu toprağa karşı dirençli olması, lavantanın ana vatanı Fas ve Cezayir olmasına rağmen Isparta lavanta şehri kurmuş durumda. Lavantanın kelime anlamı temizlemek demek. Sağlıkta da çok kullanılan bir üründür. Uçucu yağları çok kıymetli 100 ila 200 euro civarında. Özellikle Cenevre ve Hamburk'ta borsası var. Parfüm, kolonya sanayinde ve temiz sanayinde kullanılıyor. Yüksek rakımlarda da yetişmesi çok manidar. İmbikleme dediğimiz damıtım cihazını aldık, denemelere başladık. Yüzde 200 civarında yağları almaya başladık. Bir firma ile görüşmelere başladık. Biz onlara lavanta yağı vereceğiz, onlar da bununla kozmetik ürünler elde edecek. Önümüzdeki yıl lavanta üretimini artıracağız" diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Alma, lavantanın maddi anlamda üniversiteye katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayarak, "İngiltere kraliyet ailesinin tercih ettiği bal, lavanta, kekik ve ada çayı, kampüsümüzde yetişmektedir. Bu bitkilerden elde ettiğimiz baldan şimdiye kadar 1 ton sattık. Satışlarımız kent merkezindeki uygulama otelimizde yapılmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-07-06 09:33:31

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