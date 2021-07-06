Şırnak'ta PKK'lı kadın terörist, ikna yoluyla teslim oldu 

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Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)ŞIRNAK kırsalında, ikna yoluyla Türk askerine teslim olan PKK'lı kadın terörist, Iğdır'a getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kadın terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi. Suriye'de faaliyet sürdüren kadın terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırında Türk askerine teslim oldu. Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilen PKK'lı kadın terörist hakkında adli işlemlere başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-07-06 16:50:05



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