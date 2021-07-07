Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” Yarışması ödül töreni düzenlendi.

Yapılan konuşmaların ardından “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasında ödül alan öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar tarafından verildi. Edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada Iğdır’da 759 eser arasından 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lise öğrencisi olmak üzere toplam 6 birinciye ödülleri verildi.

Gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



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