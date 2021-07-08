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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı

İHA

Iğdır hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Serhat şehri Iğdır’da Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kentte bulunan hayvan pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tüm Türkiye’de olduğu gibi serhat şehri Iğdır’da da vatandaşları Kurban Bayramı telaşı sardı. Şimdiden kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar şehir merkezinde bulunan hayvan pazarına akın ederken uzun zamandır bakımlarını yaptıkları hayvanlarını satmak isteyen besiciler de kurbanlıklarını hayvan pazarına getirerek satışa çıkardı. Ancak besiciler, yaşanan kuraklık ve artan balya ile saman fiyatlarından dolayı kurbanlıklarını istedikleri fiyatlara satamamaktan dert yanarken kurbanlık bakan vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu düşünüyor. Zaman zaman hararetli pazarlıkların da yaşandığı hayvan pazarında besicilerin düşünceli alıcıların ise sevinçli olduğu gözlerden kaçmadı.

"Kurbanlıklarımızı istediğimiz fiyata satamıyoruz"
Aylardır bakımını yaptığı kurbanlıklarını yaşanan kuraklık nedeniyle aldıkları fiyata bile satamadıklarını belirten besicilerden Hakan Salda, “Bu sene kurak geçtiği için ot ve saman fiyatları yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle pazarda kurbanlıklarımızı istediğimiz fiyata satamıyoruz. Fiyatlar gittikçe düşüyor. Biz hayvanlarımızı kurban bayramında daha iyi fiyatlara satacağımızı düşünürken kurban bayramının yaklaştığı her gün fiyatlar daha da düşüyor. Bütün besiciler bu durumdan etkilendi. İlkbahar mevsiminde aldığım bir kuzuyu şu anda o fiyata bile satamıyorum. Yaşanan yoğunluk kuru kalabalık. Alıcı yok zaten. Gün geçtikçe fiyatlar düşüyor ama biz yine de alıcı bulamıyoruz” dedi.

"Hayvan piyasası kurbanlık almak isteyenler için uygundur"
Kurbanlık almak için hayvan pazarına gelen vatandaşlardan Abdullah Kaya, kurbanlık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu söyledi. Şimdiden kurban alması halinde pahalı olmasına rağmen ot ve saman almak zorunda kalacağını da belirten Kaya, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Bana göre fiyatlar uygundur. Kurbanlık alabiliyoruz. Ama bizim sadece bir sıkıntımız var o da kuraklık nedeniyle ot ve saman fiyatları 2’ye katlanmış durumda. Bu durum bizi biraz rahatsız ediyor. Şu anki hayvan piyasası kurbanlık almak isteyenler için uygundur. Piyasa düştüğü için kurbanlık alabileceğiz bu sene.”

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