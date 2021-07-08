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9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış

DHA

9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, yapımı devam eden 9 katlı binanın terasından düşen otomobilci İlhan Tuncer Filizkıran'ın (31) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis tarafından intihar edip, etmediği araştırılan Filizkıran'ın, 10 Temmuz'da evlenmeye hazırlandığı öğrenildi. 
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. İkinci el otomobil alım satımı yapan İlhan Tuncer Filizkıran, inşaat halindeki 9 katlı binanın terasından, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Filizkıran'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Filizkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Filizkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi tarafından bu sabah teslim alınan İlhan Tuncer Filizkıran cenazesi, asri mezarlığa getirildi. Burada kılınan namazın ardından Filizkıran, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
YıldızAli Filizkıran çiftinin 4 çocuğundan İlhan Tuncer Filizkıran'ın evlilik hazırlığında olduğu, yarın kınası, cumartesi günü de düğününün olduğu öğrenildi. Polis, Filizkıran'ın intihar mı ettiğini, cinayete mi kurban gittiğini ya da kazara mı düştüğünü çok yönlü soruşturuyor. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-07-08 13:54:49

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