Iğdır'da sağanak ve dolu

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da etkili olan sağanağın ardından dolu yağdı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı.
Kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığınırken, yollardaki sürücüler de zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Sağanağın ardından da kısa süre dolu etkili oldu. Iğdır Belediyesi ekipleri, çalışma başlatırken, bodrum katlar ile iş yerlerine dolan sular çekilerek, temizlendi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-07-09 16:50:38
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.