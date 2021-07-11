Iğdırlılar soluğu 2. Balık Gölü Festivali’nde aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlılar soluğu 2. Balık Gölü Festivali’nde aldı

İHA

Iğdırlılar soluğu 2. Balık Gölü Festivali’nde aldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Balık Gölü Festivali’ne hafta sonunu fırsat bilen Iğdırlı vatandaşlar akın etti.
Ağrı Valiliği koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşlıçay Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 2. Balık Gölü Festivali’ne hafta sonunu fırsat bilen Iğdırlı vatandaşlar akın etti. Festivalin 2’inci gününün Hafta sonu Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar çok sayıda ünlü sanatçının katıldığı festivalin yolunu tuttu. Mustafa Ceceli ve Grup İMERA gibi ünlü sanatçı ve müzik gruplarının sahne aldığı festivale ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
‘Bu etkinlik Ağrılıların ve Iğdırlıların buluşma noktası oldu’
Festivale ailesiyle birlikte katılan vatandaşlardan Nihat Aras, bu tür etkinliklerin buralarda yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Festivalin hafta sonuna denk gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Aras, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Balık Gölü Festivaline ailemle birlikte katılmak istedim. Geçen sene düzenlenen festival hafta içine denk geldiği için katılamamıştım. Festivalin 2’nci gününün Pazar gününe denk gelmesi bizi oldukça mutlu etti. Diğer günler işimiz olduğu için katılamazdık. Ama Pazar günü olunca eşim ve çocuklarımla birlikte Iğdır’dan bu festivale katılmak için geldim. Bu tür etkinliklerin yapılması bizi oldukça mutlu ediyor. Bugün festivalin son günü. Umarım daha güzel ve daha büyük etkinlikler Ağrı ve Iğdır gibi illerimizde yapılır. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik Ağrılıların ve Iğdırlıların buluşma noktası haline geldi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da “Kayısı Cup” tenis turnuvası başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da “Kayısı Cup” tenis turnuvası başladı
Kurban bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Kurban bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Iğdır’da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı Nahçıvan karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Iğdır’da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su ...
Iğdır'da sağanak ve dolu
YEREL HABERLER Iğdır'da sağanak ve dolu
5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
YEREL HABERLER 5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
Iğdır'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Iğdır'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
Iğdır’da asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da asfalt çalışmaları başladı
Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği ...