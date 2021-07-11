Iğdır’da taraftarlar şampiyonluğu halay çekerek kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da taraftarlar şampiyonluğu halay çekerek kutladı

İHA

Iğdır’da taraftarlar şampiyonluğu halay çekerek kutladı

76 Iğdır Belediyespor’un TFF 3. Lig’e yükselmesi sonrası kent merkezinde bulunan Belediye Meydanı Bulvarı’nda bir araya gelen taraftarlar takımlarının şampiyon olmasını halay çekerek kutladı.
108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonrası 32 takım TFF 3. Lig’e yükselmek için çeyrek final, yarı final ve final maçlarını oynadılar. 76 Iğdır Belediyespor’da bugün Diyarbakırspor’la Ankara’da bulunan Osmanlı Stadı’nda oynadığı final maçını kazanarak TFF 3. Lig’e yükselme başarısını gösterdi. Takımlarının bir üst lige yükselmesiyle Iğdır kent merkezinde bir araya gelen taraftarlar davul ve zurna eşliğinde halay çekerek galibiyetin sevincini yaşadı. Taraftarların sevincine ortak olan bir polis taraftara üçlü çektirirken bazı polisler ise kornalarla taraftarlara destek verdi. Tezahüratlar eşliğinde Vali Yolu olarak bilinen Bağlar Mahallesi’ne kadar yürüyen grup daha sonra olaysız bir şekilde evlerine dağıldılar.

‘Bu şampiyonluk bu şehre yakıştı’
Takımına destek olmak için Iğdır Belediye Meydanı’na gelen taraftarlardan Arif Emre Can, “Bir taraftar olarak, bu şehrin evlatları olarak yıllardır bekliyorduk. Çok mutluyuz. Çok emekler verildi. Sonunda bu mutluluğu yaşadık. Başta başkanımız Cantürk Alagöz’e, Ova Beyleri grup başkanımız İbrahim Teker olmak üzere tüm taraftarlara ve futbolculara teşekkür ederiz. Önce Kurtalan maçı, sonra Fırat maçı bugün de Diyarbakırspor’u Ankara’da yenerek bize bu mutluluğu yaşatan bütün futbolcularımızın ayağına yüreğine sağlık. Buradan 16 saatlik yolu giden tüm taraftarlarımızın yüreğine sağlık. Iğdır Belediye Meydanı Bulvarı’ndayız ve çok mutluyuz. Bu şampiyonluk bu şehre yakıştı. Bu şehre helal olsun. İnşallah bunun sonu Süper Lig olur” dedi.

‘Iğdır Spor’dan güzel şeyler bekliyoruz’
76 Iğdır Belediyespor’a desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz’e teşekkür eden taraftarlardan Hasan Vural ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bizim için çok süper oldu. İnşallah devamı da gelecek. Biraz sonra bu meydan dolacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün hafta sonu olduğu için çoğu taraftar piknikte çoğu da maçı izleyemedi. Ama süper bir kutlama olacak inşallah. Iğdır Spor’dan güzel şeyler bekliyoruz. Başkanımız Cantürk Alagöz’ü de tebrik ederiz. Gerçekten çok fedakarlıklarda bulundu. Çok yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisinden. Biz de kendisini devamlı destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. En büyük Iğdır Spor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdırlılar soluğu 2. Balık Gölü Festivali’nde aldı
YEREL HABERLER Iğdırlılar soluğu 2. Balık Gölü Festivali’nde aldı
Iğdır’da “Kayısı Cup” tenis turnuvası başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da “Kayısı Cup” tenis turnuvası başladı
Kurban bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Kurban bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Iğdır’da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı Nahçıvan karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Iğdır’da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su ...
Iğdır'da sağanak ve dolu
YEREL HABERLER Iğdır'da sağanak ve dolu
5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
YEREL HABERLER 5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
Iğdır'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Iğdır'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
Iğdır’da asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da asfalt çalışmaları başladı
Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği ...