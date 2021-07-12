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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce dönümlük çorak arazi yeniden tarıma kazandırılıyor

İHA

Binlerce dönümlük çorak arazi yeniden tarıma kazandırılıyor

Iğdır’da sahipleri tarafından ekilmeyen binlerce dönümlük çorak tarım arazisi, Tuzluca Belediyesi tarafından sahiplerinden izin alınarak yeniden tarıma kazandırılıyor.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kanlıca mevkiinde bulunan ve sahipleri tarafından yıllardır ekilmeyen vahşileşmiş araziler, Tuzluca Belediyesi tarafından yeniden tarıma kazandırılıyor. Geçtiğimiz yıl sahiplerinden izin alınarak tarıma kazandırılan bin dönümlük arazi bu sene bin 500 dönüme çıkarıldı. Tuzluca Belediyesi tarafından tarıma kazandırılan araziler bir yandan da ilçe sakinleri için gelir kapısı da olmuş durumda. Bölgede yaşayan vatandaşlar arazinin sulamasında ve korunmasında istihdam ediliyor. Her sene buğday ektikleri arazilerin katlanarak artacağına değinen Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, buradan elde edilen hasadın ise ihale yoluyla alıcılara satıldığını söyledi.
‘İlaçsız ve gübresiz buğday ekimi yapıyoruz’
Hasadın yapıldığı Kanlıca bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, “Tuzluca ilçemizin Kanlıca mevkiindeyiz. Bu bölge ismini Kurtuluş Savaşı’nda halkımızın katledilmesinden alıyor. O yüzden bu bölgeye Kanlıca ismi verilmiştir. Yaklaşık 5060 yıldır farklı sebeplerden dolayı buralarda tarım yapılamamış, çok güzel tarım arazileri maalesef vahşileşmiş ve tarım yapılamayacak hale gelmişti. 2020 yılında Tuzluca Belediye Başkanlığı olarak bu vahşileşmiş arazilerin tarıma kazandırılmasına yönelik bin dönümlük bir arazide çalışma başlatmıştık. Ve saf Anadolu buğdayı ekimi yapmıştık. İlaçsız ve gübresiz ekim yapmıştık. Özellikle buğday ekmemizin sebebi Nisan ve Mayıs aylarında çok su ihtiyacı olmadığından Temmuz ve Ağustos aylarında çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızı zor durumda bırakmamak adına hassas davrandık. Bu sene ise ektiğimiz alanı bin 500 dönüme çıkardık. Yine saf Anadolu Buğdayı ektik. İlaçsız ve gübresiz buğday ekimi yapıyoruz. Özellikle bu yılın çok kurak geçmesi sebebiyle ot, saman ve buğday fiyatlarının yüzde yüzlere varan artışların olduğunu göz önünde bulundurursak buradaki bu üretimimiz fiyatların dengelenmesi açısından doğru bir yatırım yaptığımızı bizlere gösterdi” dedi.
‘Bölge halkı yaptığımız tarımdan ciddi anlamda yarar sağlıyor’
Buğday ektikleri tarım arazileri sayesinde olası fahiş fiyatların önüne geçtiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Türkan, “Bu arazilerimizdeki hedefimiz vahşileşmiş arazileri tarım arazilerine dönüştürmek. İkinci hedefimiz 10 bin dönümden fazla arazinin bulunduğu bölgemizde vatandaşlarımızı tarıma teşvik etmek. Bunun çalışmalarına da başlanıldı. Üçüncü hedefimiz ise katma değer oluşturmak. Maalesef imkanlarımız şu anda yetersiz olduğu için vahşi sulama yapıyoruz. Yaklaşık 12 kişiyi sulama çalışmalarında istihdam ediyoruz. 3 bekçimiz var. Ve daha çok sayıda kişiye istihdam sağlıyoruz bu araziler sayesinde. Bölge halkı yaptığımız tarımdan ciddi anlamda yarar sağlıyor. Bu noktada fiyatların dengelenmesi de önemli. Burada da belediye olarak ürünlerimizi ihaleye çıkararak satıyoruz. Her vatandaş gelip buradan bu ürünü satın alabiliyor. O anlamda fiyatları dengeleyebiliyoruz. Gelecek seneki hedefimiz de ekim yapacağımız alanı 3 bin dönüme çıkarmak. Çalışmalarımızda genel durum bu” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem de hasadın yapıldığı bölgeye gelerek, Başkan Türkan ile birlikte incelemelere katıldı. Kaymakam Çiğdem ve Başkan Türkan daha sonra biçerdöver kullanarak hasat yaptı.

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