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Iğdır'da 3. Lig coşkusu

DHA

Iğdır'da 3. Lig coşkusu


Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA) - BÖLGESEL Amatör Ligi'ni (BAL) namağlup şampiyon olarak tamamlayan 76 Iğdır Belediyespor, 3'üncü lige yükseldi. 76 Iğdır Belediyespor´un Ankara'da Diyarbakırspor'u 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte kent bayram yerine döndü. Meşale ve konvoylarla şampiyonluğu kutlayan sporseverlere polisler de destek verdi.
2020-2021 BAL sezonu 108 takımın katılımıyla 32 grupta gerçekleşti. BAL'da 4'üncü bölge 8'inci grupta Erzurum Yakutiyespor, Ağrı Doğubayazıt Belediyesi ve Erzurum Ilıca İdmanocağısporla mücadele etti. Grubu 1'inci olarak tamamlayan Iğdır temsilcisi 3'üncü lige yükselmek için play-off maçları oynadı. Ankara'daki maçlarda Kurtalanspor'u 3-1, Fırat Üniversitesi'ni de 2-0'la geçen 76 Iğdır Belediyespor, dün Ankara'da Diyarbakır'la oynadığı final maçını da 44'üncü dakikada Muhammet'in attığı golle kazanıp namağlup olarak 3'üncü lige yükseldi.
Maçın bitiş düdüğünden sonra şehir merkezinde bir araya gelen 76 Iğdır Belediyespor taraftarları, sokağa dökülüp, konvoy ve meşalelerle kutlama yaptı. Ellerinde takım ve Türk bayraklarıyla sokağa dökülen Iğdırspor taraftarları, büyük sevinç yaşadı. Taraftarın şampiyonluk coşkusuna polis ekipleri de konvoya katılarak destek verdi. 
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Profesyonel lige kavuştuğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Sporla birlikte her alanda, 'İnandık başaracağız, inanın başaracağız' diyoruz. Sezon başından bugüne kadar büyük emekler vererek şampiyon olmamıza vesile olan kulüp başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, Ova Beyleri taraftar grubumuza ve destek olan tüm Iğdırlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
TÜM TAKIMLARIMIZI KUTLUYORUM
Müsabakaların ardından TFF 3'üncü Lig'e yükselen ekipleri kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, mesajında, "108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonunda, grup birincisi olan 32 takım, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını sıkıştırılmış bir takvimle oynamışlardır. Pandemi koşulları altında düzenlenen bu lige katılan tüm takımlarımızı kutluyorum" diye konuştu.
Amatör rekabetin en yüksek seviyede yaşandığını aktaran Düşmez, "Takımlarımız başarı öykülerine yenilerini ekledi. TFF 3. Lig'e yükselen takımlarımızı, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların konvoy ve halaylarla eğlenmesi
-Polis ekiplerinin konvoya katılması
-Kutlamalardan genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-07-12 10:09:00

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