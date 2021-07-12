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Iğdır’da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Halfeli beldesinde Atilla Ayhan isimli duyarlı bir vatandaş tarafından yorgun halde Kerkenez kuşu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan Kerkenez kuşu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Kerkenez kuşu, besleme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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