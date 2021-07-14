Müftü Açık, yaz Kur'an kursuna ziyaret etti

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2021 Yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılması ile birlikte camiler çocuk sesleriyle şenlendi.

Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Merkez Ulu Camii Yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

15 Temmuz ruhundan bahseden Dr. İrfan Açık, “15 Temmuz inancımıza sadakat nişanemizdir. İmanımıza, bayrağımıza, devletimize sahip çıkarak izzetimizi, serefimizi, onurumuzu çiğnetmeyen şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Öğrencilere Diyanet Çocuk Dergisi ve çeşitli ikramlar dağıtıldıktan sonra program sana erdi.

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