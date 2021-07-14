Müftü Açık, yaz Kur'an kursuna ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftü Açık, yaz Kur'an kursuna ziyaret etti

İHA

Müftü Açık, yaz Kur'an kursuna ziyaret etti

2021 Yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılması ile birlikte camiler çocuk sesleriyle şenlendi.
Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Merkez Ulu Camii Yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
15 Temmuz ruhundan bahseden Dr. İrfan Açık, “15 Temmuz inancımıza sadakat nişanemizdir. İmanımıza, bayrağımıza, devletimize sahip çıkarak izzetimizi, serefimizi, onurumuzu çiğnetmeyen şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Öğrencilere Diyanet Çocuk Dergisi ve çeşitli ikramlar dağıtıldıktan sonra program sana erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Yonca göreve başladı
YEREL HABERLER Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Yonca göreve ...
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
YEREL HABERLER Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi ...
Kerkenez kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kerkenez kuşu tedavi altına alındı
Iğdır'da 3. Lig coşkusu
YEREL HABERLER Iğdır'da 3. Lig coşkusu
Binlerce dönümlük çorak arazi yeniden tarıma kazandırılıyor
YEREL HABERLER Binlerce dönümlük çorak arazi yeniden tarıma ...