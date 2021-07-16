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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu’da kurbanlık fiyatları Batı’ya oranla daha ucuz

İHA

Doğu’da kurbanlık fiyatları Batı’ya oranla daha ucuz

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala görücüye çıkarılan büyükbaş kurbanlıklar Doğu illerinde batı illerine oranla daha uygun fiyatlara alıcı bulabiliyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında da hareketlilik her geçen gün daha da artıyor. Iğdır’da da kurbanlıklarını satmak isteyen tüccar ve besiciler de hayvan pazarının yolunu tuttu. Kentte besledikleri kurbanlıklarını görücüye çıkaran tüccar ve besiciler doğu illerinde kurbanlıkların maliyetinin altında satıldığını ancak buradan batı illerine gönderilen kurbanlıkların belli maliyetler kapsamında daha yüksek fiyatlardan satıldığını söyledi.
‘19 bin liraya sattığımız bu tosunun İstanbul’daki fiyatı 25 bin lira’
Iğdır Hayvan Pazarı’nda hayvan alım satımı yaptığını söyleyen tüccar Zülküf Ögen, artan ot, saman ve yem fiyatları nedeniyle hayvanlarını bu Kurban Bayramı’nda zararına fiyatlara sattıklarını dile getirdi. Burada yaklaşık 20 bin liraya sattıkları kurbanlık dananın fiyatının İstanbul gibi batı illerinde 25 bin liraya kadar satılabildiğine vurgu yapan Ögen, “Iğdır Hayvan Pazarı’nda ticaret yapıyorum. Bu gördüğünüz tosunumuzu 19 bin liraya sattık. 19 bin liraya sattığımız bu tosunun İstanbul’daki fiyatı 25 bin liradır bunu da biliyoruz. Fiyatların Iğdır ile İstanbul arasında bu kadar fark etmesinin sebebi ise kira parası, yem parası, çadır kirası gibi sebeplerden üzerine çok masraf bindiği için orada 25 bin liraya satılır bu tosun. Burada verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Şu anda bu tosun bize 20 bin liraya mal olmuş durumda ama biz 19 bin liraya zararına satmak zorunda kaldık. Yem ve ot fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra masrafları da çok olduğu için bizlere de haliyle yansıyor. Yani aldığımız ürünü istediğimiz fiyatlara satamıyoruz” dedi.
‘Parası olan istediği fiyata kurbanlık alabiliyor’
Iğdır’da en ucuz ve en pahalı kurbanlıkların fiyatları hakkında bilgi veren bir diğer tüccar Tahir Bedirhanoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Şu anda en ucuz büyükbaş hayvan fiyatı 4 ile 5 bin liradan başlıyor. Bu fiyatlar dananın kilosuna göre 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Parası olan istediği fiyata kurbanlık alabiliyor fakat ekonomik yönden cebi zayıf olan kişiler ise ortak aramaya çalışıyor. Bu noktada da ortak bulmak zor oluyor.”

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