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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da düzenlenen “Kayısı Cup” tenis turnuvası sona erdi

İHA

Iğdır’da düzenlenen “Kayısı Cup” tenis turnuvası sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katıldığı “Kayısı Cup” Büyükler Tenis Turnuvası bugün düzenlenen final müsabakalarıyla sona erdi.
Iğdır’da Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 1017 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kayısı Cup” Büyükler Tenis Turnuvası, bugün oynanan final maçlarının ardından dereceye giren sporcular için düzenlenen kupa töreniyle birlikte sona erdi. Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ve Iğdır Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Alagöz Holding sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya 33 ilden toplam 148 sporcu katılım gösterdi. Turnuvada Tek Kadınlar branşında Esila Toklu, Tek Erkekler branşında Gökalp Ayar, Çift Kadınlar branşında Feyza Ebrar Aydın ile Pelin Çolak ve Çift Erkekler branşında ise yine Gökalp Ayar ve Ferdi Bryan Tangal birinci oldu.

"Seneye daha çok katılımla tekrar burada olmak dileğiyle"
Düzenlenen tenis turnuvasının finalinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Iğdır Ovası’nda düzenlenen tenis turnuvasının finalindeyiz. Katılımcılara, sporculara, kulüplere ve Alagöz Holding’e sonsuz teşekkür ediyorum. Turnuvanın organizasyonunda ve sporcu çocuklarımıza desteklerinden dolayı Alagöz Holding’e ayrıca teşekkür ediyorum. Seneye daha çok katılımla tekrar burada olmak dileğiyle. Iğdır Ovası’nda, Serhat coğrafyasında sporun, kardeşliğin, barışın yayıldığı ve büyüdüğü günleri görmek istiyoruz. Allah sporcularımızın yollarını ve bahtlarını açık etsin.” dedi.

"Turnuvaya çorbada tuzumuz olsun diye katkıda bulunduk"
Tenis turnuvasının sponsorluğunu üstlenen Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Öncelikle sayın Valimize ve Gençlik Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı onlar organize etti. Biz de elimizden geldiğince turnuvaya çorbada tuzumuz olsun diye katkıda bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Iğdır’ımız ve gençlerimiz böyle büyüyecek. Allah utandırmasın, her şeyin hayırlısı olsun.”
Kupa töreninin ardında Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz tarafından dereceye giren sporculara ve maçları yöneten hakemlere tatil hediyesi de verildi.

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