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Iğdırlı “Minik Zehra” tabletine kavuştu

İHA

Iğdırlı “Minik Zehra” tabletine kavuştu

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaylalara giderek bir yandan ailesine yardım eden bir yandan da eğitimini aksatmadan çalışan minik Zehra’nın tablet talebine Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kalmadı.
Uzun süren kış mevsimi sonrası havaların ısınmasıyla birlikte doğu illerinde bulunan besicilerde aylar süren zorlu yayla hayatına başladı. Iğdırlı Zehra Salduz da bu zorlu yayla hayatında hem ailesine yardım ediyor hem de eğitimini aksatmamak için derslerine çalışıyor. Pandemi döneminde okulların uzaktan eğitim sistemine dönmesiyle birlikte tableti olmayan minik Zehra derslerinden geri kalınca çareyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenmekte buldu. İHA aracılığıyla sesini duyuran Zehra Salduz’un tablet talebine ise Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kalmayarak kendisine tablet gönderdi.

"Tabletin bana verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine tabletin gönderilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu anlatan Zehra Salduz, “Öncelikle tabletim geldiği için çok mutluyum. Buradan Ziya Selçuk hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve tabi emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk hocamız sayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla tablet hocalarıma oradan da aileme ve en sonunda da bana ulaştı. Tabletimin şarjı olmadığı için şu anda güncellemesini yapamıyorum ama tabletimi şarja taktıktan sonra güncellemesini yapıp daha sık derslerimi takip edeceğim. Tekrar tabletin bana verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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