Iğdır'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı

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Iğdır'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek, Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Iğdır merkez Hakveyis Mahallesi'nde bulunan foseptik çukuruna yavru bir köpeğin düştüğü haberini alan Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri yavru köpeği kurtarmak için harekete geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar foseptik çukurundan gelen havlama sesleri sonucu yavru bir köpek fark edince durumu Iğdır Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışma sonucu çukura düşen yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Yavru köpeğin bir gün önceden çukura düştüğü ve aç olduğu öğrenildi. Kurtarılan köpeğin bakımları yapıldıktan sonra sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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