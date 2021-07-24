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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtıldı

İHA

Iğdır’da ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtıldı

Iğdır’da Kurban Bayramı dolayısıyla dar gelirli olduğu belirlenen 500 haneye kurban eti dağıtımında bulunuldu.
Iğdır’da bu sene maddi imkanları elverişli olmadığı için kurban kesemeyen yaklaşık 500 eve, Iğdır Ülkü Ocakları tarafından kurban eti desteğinde bulunuldu. Kurban Bayramı öncesi yapılan hazırlıklar sonucu tespit edilen dar gelirli 500 haneye bayramın birinci günü itibariyle kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi. Şu ana kadar 300 haneye et dağıttıklarını dile getiren Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanı Mutluhan Kaşkar, arkadaşlarının da desteğiyle bu sayıyı 500’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
‘Hedefimiz 500 kişiye bu yardımları ulaştırmak’
Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yaparken onların dertlerine ve tasalarına da ortak olduklarını kaydeden Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanı Mutluhan Kaşkar, “Iğdır’da ihtiyaç sahibi aileler için kurban kesimi yaparak dağıtımda bulunduk. Kurban Bayramı arifesinde hazırlıklarımızı yaptık. Bayram günü itibariyle kesimlerimize başlayarak bugüne kadar toplam 300 aileye kurban desteğinde bulunduk. Hedefimiz 500 kişiye bu yardımları ulaştırmak. İnşallah ülküdaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla hizmete devam ederek en kısa zamanda kalan 200 aileye de dağıtım yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin evine kurban etlerini ulaştırmış olacağız. Bizim hedefimiz bu. Yani bugün Allah nasip ederse arkadaşlarımızın da yardımıyla kurban etlerini 500 aileye ulaştırmış olacağız. Bu vesileyle dağıtım yapan kardeşlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerin hem dertleriyle dertleniyor hem de tasalarıyla tasalanıyor.” dedi.
‘Kurbanlıklar hijyenik bir ortamda yıkanarak, temizlenerek kesimi yapılıyor’
Kesilen kurbanlıkların etlerinin bozulmaması için nelere dikkat ettiklerine de değinen Başkan Kaşkar, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
“Paketleme ve kesimle birlikte burada 10 kişi dağıtımda adrese teslim kurban eti dağıtımı yapıyor. Kurbanlıklar hijyenik bir ortamda yıkanarak, temizlenerek kesimi yapılıyor. Sonrasında kurbanlık etleri sıcak olduğu için derin dondurucuda beklettikten sonra paketleme işi oluyor. Çünkü paketleme işi hemen gerçekleşirse ete zarar verme olanağı var. Ondan dolayı eti bir gün beklettik. Akabinde paketleme işlemini yaptık. Şehrimizdeki yardıma muhtaç insanların isimlerini bizlere ulaştıran yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar herkesin bayramı kutlu olsun”.

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