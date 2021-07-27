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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgede sağlıklı süt üretimine DAP desteği

İHA

Bölgede sağlıklı süt üretimine DAP desteği

Iğdır’da, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilere seyyar süt sağım makinesi dağıtıldı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Çiğ Süt Hijyeni ve Veriminin Arttırılması Projesi” kapsamında DAP BKİ tarafından yüzde 70 hibe ile desteklenen 200 adet süt sağım makinesinin dağıtımı için tören düzenlendi. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, İlçe Müdürleri, STK Başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
Süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin süt sağımını daha verimli, hijyenik ve modern bir şekilde yapmalarını sağlamak, hastalık riskinin minimum seviyeye çekilerek kaliteli bir süt üretimi meydana getirmek amacıyla düzenlenen program protokol konuşmalarıyla başladı.
Törende konuşan, Iğdır Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından eş finansman yöntemiyle desteklenen projenin hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, bereketli kazançlar diledi. Kalkınmanın ancak üretimle olacağı üzerinde duran Meşeli, sağlıklı süt üretimini temin etmek için söz konusu projenin DAP İdaresi tarafından desteklendiğini ifade ederek, desteklerinden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne teşekkür etti.
Projenin, hayvancılık ile uğraşan halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, bu sayede hem hijyenik süt üretiminin hem de üreticilerin fazla zaman harcamadan kazançlı bir üretim yolunun açıldığını belirtti.
Protokol konuşmalarının ardından seyyar süt sağım makineleri üreticilere dağıtıldı.

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