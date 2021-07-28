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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SODİMER Başkanı Eraslan’dan Iğdır Bahçeşehir Koleji’ne ziyaret

İHA

SODİMER Başkanı Eraslan’dan Iğdır Bahçeşehir Koleji’ne ziyaret

Sosyal Medya Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SODİMER)Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Iğdır’da bulunan Bahçeşehir Koleji’ni ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Iğdır Bahçeşehir Koleji’ni ziyaret etti. Ziyarette kolejin içini dolaşan Başkan Levent Eraslan, Bahçeşehir Koleji kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Talay ve Kampüs Müdürü Ergun Güvenal’dan bilgi aldı. Ziyarette Eraslan’a Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı eşlik etti. Eraslan, ziyarette basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.
“Öğrenciyi aynı anda bir online platformda toplamak çok kolay bir iş değil”
Ziyaret esnasında SODİMER’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Levent Eraslan, “Sosyal Medya Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan. Özellikle son bir buçuk yıldır tüm dünyanın uzaktan eğitim ve dijital eğitim konularıyla ilgili merkez olarak çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Şu ana kadar 100 bin öğretmene ulaşan çeşitli projeler yaptık. Bahçeşehir Koleji’nde bulunma sebebimiz bizim işbirliği protokolü imzaladığımız ve çok çeşitli çalışmalar yaptığımız önemli bir kurum olması ve özellikle “Dijital Eğitimde Fark Oluşturanlar” projemizde 500’e yakın projemizi değerlendirdik ve bir zirve oluşturduk. Tekrar uzaktan eğitim olur mu? Olabilme ihtimali var. Ona göre de devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli tedbirler almaktadır. Bazı kurumlar bu işi deneyimlemiştir. Bu deneyimi elde eden kurumların en başında da Bahçeşehir Koleji gelmektedir. Milli Eğitim camiası bilindiği üzere 2012 yılında EBA sistemiyle uzaktan erişimi sağladı. Hızlı bir şekilde de reaksiyon aldı. Milyonlarca öğrenciyi aynı anda bir online platformda toplamak çok kolay bir iş değil. Bunun çok çeşitli parametreleri var. Öğretmen eğitimleri, ara yüzlerin kalitesi, internet, kullandığımız cihazlar, tabletler olduğu zaman bu süreç etkili oluyor. Bu anlamda bakanlığımız da çok önemli işler yaptı ve bu konuda da deneyim kazandı” dedi.
“Uzaktan eğitim ve dijital eğitim asla yüz yüze eğitim gibi etkili bir verim sağlamaz”
Okulların tekrar uzaktan eğitime dönmemesi için vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Eraslan, “SODİMER olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nı şu şekilde destekliyoruz. Öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza dijital eğitimde planlama, dijital eğitimde yöntem ve teknik, online sınıf yönetimi, Web 2.0 gibi dersleri ücretsiz olarak veriyoruz. Öğretmen eğitimini önemsiyoruz. Yani gelecek yıllarda uzaktan eğitimde öğretmenlerimiz daha etkili ve daha verimli sonuçlar alabileceklerdir. Pandemi sürecinde öğrenci olmak öğrenciler için çok zor bir süreç oldu. İlk haftalarda biraz zorlandılar ama daha sonra öğrencilerimiz de gerekli uygulamaları aldılar. Ama şunu unutmayalım ki uzaktan eğitim ve dijital eğitim asla yüz yüze eğitim gibi etkili bir verim sağlamaz. Bu sürecin en önemli faktörlerinden biri de ailedir. Eğer uzaktan eğitim varsa bunu kontrol eden, öğrenme çevresi hazırlayan, çocuğunu süreç içerisinde motive eden anne ve baba faktörüdür. Bu yüzden biz SODİMER olarak Iğdır’ımızda da yapacağımız bir “AnneBaba” projemiz var. Eğer biz bunları tesis edemezsek öğrenme süreci kalıcı olmuyor. Burada da anne ve babalara büyük görev düşmektedir. İnşallah yüz yüze eğitime devam ederiz. Ama bunun da temel şartı aşıdır. Aşı oranlarının artması ve böylece okullarımızı da yüz yüze eğitime açmayı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Yüz yüze eğitimde en yakın ve gerçekçi eğitimi sunduğumuzu düşünüyorum”
Uzaktan eğitim döneminde Bahçeşehir Koleji’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Ergun Güvenal, şu şekilde konuştu:
“Pandemi döneminde özellikle Bahçeşehir Koleji’nin dijital anlamdaki alt yapısıyla yıllardır kullandığımız Metot Box programıyla öğrencilerin dezavantajını en aza indirerek yüz yüze eğitimi en yakın ve gerçekçi eğitimi sunduğumuzu düşünüyorum. Bunu da sınav sonuçlarından ve öğrencilerin başarılarından da fark edebiliyoruz.”

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