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Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok

İHA

Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 51 kişi tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak sigara paketi, kaçak cep telefonu ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. 10 Haziran 2021 tarihinden bu yana yapılan operasyonlar sonucu 51 kişi yakalanırken konuya ilişkin Iğdır Valiliği’nden ise şu açıklama yapıldı:
“Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadeleye yönelik olarak 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 28 olay açığa çıkartılarak 51 şüpheli yakalanmıştır. Bu olaylarda 25 gr metamfetamin, 90 gr esrar, 1 gr bonzai, 11 gr eroin, 58 kök kenevir bitkisi, 1198 paket kaçak sigara, 13 adet kaçak cep telefonu ve muhtelif kaçak kazı malzemeleri ele geçirilmiştir. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve Devletimizin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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