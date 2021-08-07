Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi

İHA

Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi

Iğdır’da kentin göbeğinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu’nun şehir dışına taşınması sonrası yerine yapılan sosyal yaşam alanı, akşam saatlerinde vatandaşların akınına uğruyor.
Iğdır kent merkezinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu’nun yeni yerine taşınması sonrası yıkılan eski binanın yerine yapılan sosyal yaşam alanı, Iğdırlı vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’in talimatları doğrultusunda 5 bin 300 metrekarelik alana yapılan parka ailesi ve arkadaşlarıyla gelen herkes durumdan oldukça memnun. Parka gelen yetişkinler genellikle banklarda vakit geçirirken çocuklar ise salıncaklarda sallanıp, kaykay ve paten sürerek parkta eğlenceli vakit geçiriyor.

"Eskiden cezaeviydi burası"
Cezaevi binasının yerine yapılan parka gelen herkesin güzel vakit geçirdiğini belirten Engin Güngör adlı vatandaş, “Eskiden cezaeviydi burası şimdi ise Iğdır Valiliği tarafından parka dönüştürüldü. Çok güzel bir park yapıldı. Yapılan bu güzel park için Iğdır Valiliğine teşekkür ederim. Burada çoluk çocuk herkes güzel vakit geçiriyor” dedi.

"Herkesin hoşuna giden güzel bir park yapılmış buraya"
Park yapıldıktan sonra her akşam arkadaşlarıyla beraber buraya gelerek kaykayla kayıp paten sürdüklerini dile getiren Eren Akbulut ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Önceden burada cezaevi bulunuyordu. Hiç eğlenceli değildi ve güzel bir görüntü vermiyordu. Cezaevi yeni yerine geçince burası da parka dönüştürüldü. Arkadaşlarımızla akşamları buraya gelerek oyunlar oynuyoruz. Güzel ve zevkli vakit geçiriyoruz. Kaykaylarımızla kayıyoruz, paten sürüyoruz. Herkesin hoşuna giden güzel bir park yapılmış buraya.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3'üncü katın balkonundan dükkan çatısına düşüp yaralandı
YEREL HABERLER 3'üncü katın balkonundan dükkan çatısına düşüp ...
Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada yaralandı
YEREL HABERLER Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada ...
Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı
YEREL HABERLER Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı
Iğdır’da yetiştirilen yerli ürünler Nahçıvan Yolu üzerinde sergileniyor
YEREL HABERLER Iğdır’da yetiştirilen yerli ürünler Nahçıvan Yolu ...