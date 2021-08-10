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Iğdır’da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor

İHA

Iğdır’da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor

Iğdır’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan aşılama çalışmaları, birçok noktada kurulan aşı standında yüzlerce sağlık personelinin katılımıyla yoğun bir şekilde yapılıyor.
Yeniden artışın yaşandığı korona virüs salgını sonrası Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde resmen aşılama seferberliği ilan edildi. Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan aşılama çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarına kurulan aşı stantları sayesinde korona virüs aşısını olmak isteyen veya henüz olamayan vatandaşlar sadece kimlik numaralarıyla belirlenen noktalarda kolayca aşı olabiliyor. Iğdır genelinde kurulan 49 farklı noktada yaklaşık 200 sağlık personeli görev alırken vatandaşlar ise belirlenen noktalarda aşı olmak için kuyruğa giriyor. Kimi vatandaşlar bu noktalarda ikinci veya üçüncü doz aşısını olurlarken ilk kez aşı olan vatandaşlar ise henüz aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

"Iğdır genelinde tam bir aşı seferberliği ilan edilmiş durumda"
Kent genelinde yürütülen aşı çalışmaları hakkında İHA’ya açıklamalarda bulunan Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mücahit Alpaslan, “Şu ana kadar Devlet Hastanemizde, Aile Sağlığı Merkezlerimizde, stantlarımızla ve gezici ekiplerimizle aşı çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle stantlarımız ve gezici ekiplerimizde 15 ekip çıkarmaktayız kent merkezimizde. Köylerimizde ekiplerimiz bulunmakta olup ev ev gezip aşı çalışmalarını yapmaktalar. Merkezi noktalarda Belediye Meydanı, Söğütlü Kahvehanesi, Nuh Nebi Camii ve Vali Yolu gibi en merkezi noktalarda aşı çalışmalarını yapan stantlarımız bulunmaktadır. Aşılamaya son zamanlarda vatandaşlarımızın daha yoğun bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. İlk başlarda da ilgi yoğundu ancak son zamanlarda bu ilgi giderek artmaya başladı. Özellikle stantlarımızda görevli ekiplerimiz de aşı çalışmalarını uygulamakta. Ayrıca gece 12’ye kadar hem hastanemizde hem de Vali Yolu üzerinde bulunan aşı standımızda aşı uygulaması devam etmekte. O noktalara da vatandaşlarımız aşı olmak için gelmekte. Tüm personellerimiz aşı uygulaması için sahada görev yapıyor. Ekiplerimiz sürekli olarak bu çalışmalarını sabah 08.00’den gece 00.00’a kadar uygulamakta. 49 farklı noktada 200’e yakın personelimizle Iğdır genelinde tam bir aşı seferberliği ilan edilmiş durumda. Ekiplerimizle köy köy, mahalle mahalle her yere ulaşarak herkesi aşı olmaya davet etmekteyiz.” dedi.

"Vatandaşlık görevimi yapıp gelip aşı oldum"
İlk başlarda aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için aşı olmaktan kaçındığını belirten Adem Absay, daha sonra kurulan aşı stantlarına gelerek ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi. Konuşmasında aşının insan sağlığı açısından zararının değil yararının olduğuna vurgu yapan Absay, “İlk başlarda aşı hakkında bir bilgim yoktu. Bugün ilk doz aşımı oldum. Baktım halkımızın hemen hemen hepsi aşısını yapıyor. Ben de bir vatandaş olarak vatandaşlık görevimi yapıp gelip aşı oldum. Güzel yarınlar için güzel günler için aşı olmamız lazım. Sağlık çalışanları da bu noktada seferber olmuş durumdalar. Bundan dolayı sağlık çalışanlarının hepsine de teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel yarınlarımız olur. Hastalıksız günler geçiririz. Ülkemizin geleceği, çoluk çocuğumuzun yarınları ve ekonomimizin gelişmesi için herkes bir an önce aşısını olsun. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Daha güzel ve sağlıklı günlere kavuşalım. Bence herkes aşısını olsun. Aşıda sıkıntı yok faydası var zararı yok insanlara” ifadelerini kullandı.

"Aşı hiçbir şekilde bir sorun yaratmıyor, sağlığımız için aşı olalım"
Kurulan aşı standına gelerek burada ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlardan Peri Altığlı ise aşı hakkında şu şekilde konuştu:
“Ben ikinci doz aşımı oldum. Birinci ve ikinci doz aşım sorunsuz bir şekilde geçti. Burada bizimle ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşıyı yanlış algılayanlara buradan sesleniyorum: Aşı hiçbir şekilde bir sorun yaratmıyor, sağlığımız için aşı olalım.”

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