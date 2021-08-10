Koyun yüklü kamyonet takla attı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da koyun yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada sürücü Furkan Havaz yaralanırken, 20 koyun da öldü.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Tuzluca ilçesine koyun taşıyan Furkan Havaz yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazada Havaz yaralanırken, 20 koyun da telef oldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Furkan Havaz, Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisle birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tutanak tutmasının ardından ölen koyunlar yoldan kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-08-10 11:53:53



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