Koyun yüklü kamyonet takla attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyun yüklü kamyonet takla attı

DHA

Koyun yüklü kamyonet takla attı


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da koyun yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada sürücü Furkan Havaz yaralanırken, 20 koyun da öldü.
Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Tuzluca ilçesine koyun taşıyan Furkan Havaz yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazada Havaz yaralanırken, 20 koyun da telef oldu.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Furkan Havaz, Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polisle birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tutanak tutmasının ardından ölen koyunlar yoldan kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-08-10 11:53:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Iğdır’da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız ...
Iğdır’da arazi desteklemesi çalışmaları “Drone” yardımıyla yapılıyor
YEREL HABERLER Iğdır’da arazi desteklemesi çalışmaları “Drone” ...
Iğdır’da “Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi” açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da “Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi” açılışı ...
Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzelliği ve hayvan ...
Serdar Ünsal'dan Nüket Eroğlu'na tepki
YEREL HABERLER Serdar Ünsal'dan Nüket Eroğlu'na tepki
Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde
YEREL HABERLER Iğdırlı genç tenisçiler Türkiye Şampiyonası ...