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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da kazanlar ‘şeftali reçeli’ için kaynıyor

İHA

Iğdır’da kazanlar ‘şeftali reçeli’ için kaynıyor

Iğdırlı bir grup ev kadını, bahçelerde topladıkları şeftaliyi kurdukları kazanlarda kaynatarak reçel yapıyor.
Iğdır kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Küllük Köyünde yaşayan bir grup kadın, şeftali reçeli yapıyor. Kazanlarda saatlerce kaynattıkları şeftalilerden reçel elde eden kadınlar, daha sonra bu reçeli cam kavanozlara dökerek satışa hazır hale getiriyor. Elde ettikleri reçeli satışa sunan girişimci kadınlar, bu şekilde hem ev ekonomisine katkıda bulunarak ailelerinin yükünü omuzluyor hem de kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Şeftalinin hasat dönemi olduğu için şeftaliden reçelin yanı sıra kurutmalık ve komposto gibi ürünler de elde ettiklerini söyleyen Iğdırlı girişimci kadınlar, ailelerinden de gördükleri destekle bu işte başarılı olmaları halinde elde ettikleri gelirlerle hayır işleri de yapmak istiyor.

"Öncelikli hedefimiz yaptığımız bu işlerde başarılı olmak"
Girişimci kadınlardan Sevda Çakmak, “Biz Iğdırlı ev hanımları hep birlikte bir şeyler yapmayı planlıyorduk. En son aklımıza Iğdırımızın yöresel ürünlerini tanıtımında hem de ev ekonomimize katkı sunmak amacıyla böyle bir işe başladık. Şu anda şeftali mevsiminde olduğumuz için şeftalilerimizi topladık ve bunun reçelini, kompostosunu ve kurutmasını yapacağız. Tabii ki bunları satmak amaçlı yapıyoruz. Ev ekonomimize, okumayan çocuklarımıza, belki daha sonraki aşamalarda iyi bir seviyeye geldiğimizde de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak gibi planlarımız var. Ama öncelikli hedefimiz yaptığımız bu işlerde başarılı olmak ve yöremizin ürünlerini tanıtarak ev ekonomimize katkıda bulunmak. Ailelerimizin bizlere çok büyük desteği oldu. İlk başlarken biz bu fikirlerimizi sunduğumuzda bize her konu da destek vereceklerini söylediler. Aile desteği bilindiği üzere çok önemli. Bizim de ailelerimiz her konuda her zaman yanımızda olacaklardır. Bu konuda şüphemiz yok” dedi.

"Büyük kazanlarda bir iki saat kaynıyor"
Melihat Akmugan ise, “Şeftalileri kurutmalık olarak kullanabiliyoruz. Yıkanma işlemleri bittikten sonra kurutmalıkları yapıp masalarda uygun yerlere koyup kurutma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekip olarak yapıyoruz tabii bu işleri. Aynı şekilde biz yine şeftalilerimizi ağaçların dallarından koparıp getiriyoruz. Önce yıkayıp ardından dilimleyip şekerini de ilave ederek reçel kıvamına getiriyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Şeftalilerde aynı şekilde şekerle buluştuktan sonra büyük kazanlarda bir iki saat kaynıyor. Kaynayıp kıvamını aldıktan sonra kavanozlara boşaltıyoruz. Bu şekilde reçellerimizi sunuma hazır hale getirmiş oluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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