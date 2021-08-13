Ağrı Dağı Milli Parkı’nda su maymunları görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı Milli Parkı’nda su maymunları görüntülendi

İHA

Ağrı Dağı Milli Parkı’nda su maymunları görüntülendi

Iğdır’da bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı’nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su maymunlarının suda bulundukları hali kameralara yansıdı.
5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin Çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük milli parkı özelliğini taşıyan Ağrı Dağı Milli Parkı’nda nadir görülen su maymunları görüntülendi. Iğdır’da bulunan milli parka üretim çiftliklerinden kaçarak gelen Latin Amerika kökenli su maymunları, günün büyük bölümünü suda geçiriyor. Karaya çok nadir çıkan bu canlı türünün karada ve suda görüntülenmesi ise oldukça zor. İri dişleri, uzun kuyruğu, su geçirmeyen tüyleri ve ayak yapısıyla dikkat çeken su maymunları, bölgede çalışma yürüten İHA muhabiri tarafından saatler süren bekleyiş sonucunda görüntülendi. Görüntülerde ara ara suyun kenarında dinlendikleri gözlenen su maymunları, iri yapısıyla da dikkat çekiyor. Yılda en fazla 45 yavru yapan su maymunlarının ağırlıkları dişilerde 5 kilograma kadar çıkarken bu sayı erkek su maymunlarında ise 8 kilograma kadar çıkabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da bisikletçi dükkanına giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Iğdır’da bisikletçi dükkanına giren yılan korkuttu
Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Foseptik çukuruna düşen yavru köpeklerin imdadına ...
Gazeteci yazar Ünsal “Yüreğim İrevan’da Kaldı” romanını İsa Mert’e hediye etti
YEREL HABERLER Gazeteci yazar Ünsal “Yüreğim İrevan’da Kaldı” ...
Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
YEREL HABERLER Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
Iğdır’da kazanlar ‘şeftali reçeli’ için kaynıyor
YEREL HABERLER Iğdır’da kazanlar ‘şeftali reçeli’ için kaynıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.