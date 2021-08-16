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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler

İHA

Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler

Iğdır’da hayvancılık yapan besiciler tarafından yetiştirilen mandaların çamur ve su göletlerindeki görüntüleri Afrika’da çekilen belgeselleri aratmıyor.
Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın Iğdır’a bakan yamacında besicilik yapan Iğdırlı vatandaşlar, ineğe göre daha verimli ve daha az masraflı olan manda yetiştiriciliği yapıyor. Besicileri manda yetiştiriciliğine sevk eden en önemli etken ise sütünün ve yoğurdunun lezzeti ile kalitesi. İneklere nazaran gördüğü her otu yiyebilme özelliğine sahip olan mandaların sıcak havalarda serinlemek için başvurdukları yöntem ise görenleri şaşkına çeviriyor. Gün içerisinde güneş ışınlarından korunmak için boylarını aşan çamur göletlerine giren mandalar, akşam eve dönüş yolculuğunda derin su göletlerine girerek temizleniyor. Girdikleri çamur ve su göletlerinde sadece baş bölümü dışarıda kalan manda sürüsünün çekilen görüntüleri ise Afrika’da çekilen belgeselleri aratmadı.

"Çamur ve su göletlerine girmeye çalışıyorlar"
Geçmişte yoğun bir şekilde yapılan manda yetiştiriciliğinin son yıllarda eskisi kadar olmasa da yeniden yapılmaya başlandığını belirten manda sahiplerinden Halis Uzunaras, bu hayvanların ineklere oranla daha verimli ve daha az masraflı olduğunu söyledi. Sıcak havalarda mandaların ilginç serinleme yöntemi hakkında bilgi veren Halis Uzunaras, “Manda yetiştiriciliği eskiden beri yapılıyordu. Özellikle sütünün ve yoğurdunun kalitesinden dolayı tercih ediliyordu. Ancak daha 12 sene öncesine kadar manda yetiştiriciliği yapılmıyordu. Ama tekrar manda yetiştiriciliğine devam edildi. Bu hayvanlar siyah renkli oldukları için güneş ışınlarını kendilerine çekiyorlar. Bu yüzden çamur ve su göletlerine girmeye çalışıyorlar. Diğer hayvanlar bu çamur ve su göletlerine girmiyor renklerinden dolayı. Bu hayvanların bir diğer özelliği ise gördüğü her otu yiyebiliyorlar. Diğer hayvanlar gibi değiller. Bunlar önüne gelen her otu yiyebilecek türden hayvanlar. Masrafları da çok az çünkü her çeşit otu yiyebildikleri için diğer hayvanlardan da çok farklılar bu mandalar” dedi.

"Buradaki görüntüler Afrika’yı aratmayan görüntüler"
Dışarıdan gelip buradaki mandaları gören vatandaşların yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Uzunaras, "Dışarıdan gelip mandaları gören insanlar çok farklı düşüncelere geçiyorlar. Mandaları görünce Afrika’yı aratmayan görüntüler gördüklerini söylüyorlar. Buradaki görüntüler Afrika’yı aratmayan görüntüler. Dışarıdan gelen insanların aklına direk bu görüntüler geliyor" dedi.

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