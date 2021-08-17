Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıslara operasyon

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların ülke genelinde gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlerin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik Iğdır İl Jandarma Komutanlığı/TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açık kaynak araştırması sonucu İ.T., B.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sosyal medya siteleri üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 26 adet 7,65 mm fişek, 30 adet 9 mm fişek, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 3 adet CD ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.