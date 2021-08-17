Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıslara operasyon

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.



PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların ülke genelinde gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlerin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik Iğdır İl Jandarma Komutanlığı/TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açık kaynak araştırması sonucu İ.T., B.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sosyal medya siteleri üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 26 adet 7,65 mm fişek, 30 adet 9 mm fişek, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 3 adet CD ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.