Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1382'inci yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan bugün, binlerce Ehlibeyt dostu Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi. Iğdır'da bir araya gelen vatandaşlar Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarını Kerbela'da şehit edilmesini andı. Sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad eden vatandaşlar Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesine ağladı. Kur'anı kerim okunmasından sonra konuşma yapan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Dernek Başkanı Zeki Tümay, Muharrem ayının önemine değinerek, "İslam birliğini, Müslümanların birliğini korumaya yönelik hareketlerimiz olmalıdır. Tartışma ortamında herkes gevşer asıl hedefini kaybeder. Tartışma ortamından sonra o gücünüz, heybetiniz elden gider” dedi.

Hz. Hüseyin için düzenlenen anma programına katılan vatandaşlar meydanda kurulan Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Öte yandan kentin çeşitli noktalarında Hazreti Hüseyin için ihsan yemeği verildi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneğinin organize ettiği anma programına Iğdır Valisi/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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