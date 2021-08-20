Av sezonunun açılması öncesi vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı

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20212022 avlanma döneminin başlaması ile birlikte vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada 2021 av sezonunun 21 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını bildirmişti. Av sezonunun açılması öncesi şube müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda 20212022 avlanma dönemi, avlanma esas ve usulleri, avcılık etiği, 4915 sayılı kara avcılığı kanunu hakkında bilgiler verildi.

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