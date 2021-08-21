Iğdır'da miniklere 'Trafik Dedektifleri Eğitimi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da miniklere 'Trafik Dedektifleri Eğitimi'

İHA

Iğdır'da miniklere 'Trafik Dedektifleri Eğitimi'

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara trafik ile ilgili eğitim verdi.
? Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Trafik Polisleri Iğdır ili ve bağlı ilçelerde yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören, çocuklara 'Trafik Dedektifleri Eğitimi Projesi' kapsamında; Trafik işaretleri, Yaya ve okul geçitlerinde uyulması gereken kurallar, Emniyet kemeri kullanmanın önemi, Okul servis araçları ile okula gidiş ve gelişlerde uyulması gereken kurallar, Trafik kurallarının sosyal hayat içerisindeki önemi konularında teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Çocuklara trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve devamlılığını oluşturmak amacıyla 20212022 eğitim ve öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin artırılarak devam edilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünsal, Soykırım ve Yüreğim Erivanda Kaldı romanını Jandarma komutanına hediye etti
YEREL HABERLER Ünsal, Soykırım ve Yüreğim Erivanda Kaldı romanını ...
Iğdır'da kaçak 80 litre etil alkol ve 20 bin boş sigara makaronu ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak 80 litre etil alkol ve 20 bin boş ...
Av sezonunun açılması öncesi vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Av sezonunun açılması öncesi vatandaşlara ...
TADDEF’ten Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER TADDEF’ten Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Iğdır sınırındaki duvar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.