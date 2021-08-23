Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altındaki yavru köpekleri kurtardı

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayanın altında sıkışan yavru köpekleri Bünyemin Bera Yıldız (11), sürünerek girip çıkardı.
Merkez Atatürk Caddesi'ndeki yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayaların altından köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ve görevlilerin giremediği kayanın altına Bünyemin Bera Yıldız, sürünerek girdi. Bünyemin, kayanın altında sıkışan 4 yavru köpeği dışarı çıkarmayı başardı. Bünyemin'in çıkardığı yavru köpekler anneleriyle birlikte Iğdır Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-08-23 11:43:18
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