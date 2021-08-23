Minik doğa severlerin bulduğu kirpi, bakımı sonrası doğaya bırakıldı

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Iğdır'da minik doğa severler bahçede yorgun buldukları kirpiyi yetkililere teslim etti.

Iğdır'da minik doğa severler tarafından bulunan kirpi, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan kirpi bakım ve beslenmesi yapıldı. Herhangi bir yerinde yara tespit edilmeyen kirpi, doğaya bırakıldı.



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