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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır’da büyük bir coşkuyla kutlandı

İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır’da büyük bir coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Iğdır'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Zübeyde Hanım bulvarında bulunan Belediye önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması devam etti.
Çelenk sunulması sonrası Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, Valilik binasında protokolün tebriklerini kabul etti. Tebrik sonrası belediye meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri folklor gösterisi ve tören geçişi ile son buldu.
Törene Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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