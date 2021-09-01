Iğdır'da yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı saz delicesi, tedavi altına alındı.
Iğdır'da Tolgahan Acar isimli vatandaş yaralı bir saz delicesi buldu. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen kuşun uçamadığı tespit edildi. Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.