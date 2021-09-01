Iğdır'da yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı saz delicesi, tedavi altına alındı.

Iğdır'da Tolgahan Acar isimli vatandaş yaralı bir saz delicesi buldu. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen kuşun uçamadığı tespit edildi. Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.