Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-IĞDIR'da 200'den fazla öğrencinin 1'inci sınıfa kaydolduğu İnönü İlkokulu'nda velilerin öğretmen tercihleri karşısında zor durumda kalan okul idaresi, çareyi kura yönteminde buldu. Okul yönetimi, önce sınıfları, sonra da öğretmenleri kura yöntemiyle belirledi.

Topçular Mahallesi'ndeki 16 derslikli İnönü İlkokulu'na 2021-2022 eğitim öğretim sezonu için 200'den fazla çocuğun 1'inci sınıfa kaydı yapıldı. Öğrenciler için 8 ayrı sınıf oluşturan okul yönetimi, velilerin öğretmen tercihleri karşısında ne yapacağını şaşırdı. Velilerin, çocuklarını okutmak için öğretmen seçmeleri üzerine yöneticiler, kura çekimi kararı aldı. Öğrenci ve velilerin katıldığı kura çekimi okulun bahçesinde yapıldı. Okul yönetimi önce 15 kız, 15 erkek olmak üzere 30 öğrencinin okuyacağı sınıfları kurayla belirledi. Yöneticiler ardından öğretmenler için kura çekimi yaptı. Kura çekimi sonrası 8 sınıfta derse girecek öğretmenler de belirlendi. İnönü İlkokulu Müdürü Vedat Altuntepe, kura sonucuna göre velilerden, çocuklarının sınıflarını öğrenmelerini istedi.

Okul bahçesindeki kura çekimini dikkatle izleyen veliler, sınıfların ve öğretmenlerin belirlenmesinde haksızlığın kura yöntemiyle ortadan kalktığını söyledi. Kura çekiminin adil bir uygulama olduğunu ifade eden veliler, "Çocuklarımızın geleceği için biz de heyecanla bekliyoruz. Bu kura uygulaması bütün öğrenciler için adil uygulamadır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-09-01 11:09:32



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