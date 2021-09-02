Kaçak avcılıkla mücadele toplantısı düzenlendi

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Iğdır’da yasadışı avcılık ile mücadele konusunda muhtarlar işe toplantı gerçekleştirildi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde yasadışı avcılıkla mücadele konularında muhtarlar ile toplantı gerçekleştirildi. Tuzluca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen muhtar bilgilendirme toplantısına, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeli de katılım sağlayarak yasadışı avcılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantı karşılıklı görüşlerin alınması sonrası sona erdi.



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