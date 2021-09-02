Bisikletlerine taktıkları radyo ile hurda toplayan çocuklar gönülleri fethetti

Iğdır’da hurda ve geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini kazanan iki arkadaş bisikletlerine taktıkları radyo ile gönülleri fethetti.

Birçok işte çalışarak ekmek parasını kazanan yaşları 11 ile 12 yaşındaki iki arkadaşın dostlukları ve iş aşkları görenleri duygulandırdı. Bisikletleri ile çöp konteynerleri dolaşarak hurda ve geri dönüşüm malzemeleri toplayan arkadaşları farklı kılan ise bisikletlerine taktıkları radyo oldu. İki arkadaş son ses açtıkları radyo ile hem malzeme topladılar hem de şakalaştılar. Arkadaşlardan biri konteynere girerken diğeri ise arkadaşının düşmemesi için ona destek verdi. Tarzları ile çevredekilerin de ilgisini çeken iki arkadaş belediyeye ait çöp konteynerinden su bidonu alarak bisikletleri ile şaşkın gözler arasından uzaklaştılar.

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