'Evlilik Öncesi Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' imzalandı

Iğdır'da kurumlar arasında imzalanan protokolle bundan böyle dünya evine girecek çiftlere "evlilik öncesi eğitimi" verilecek.

Iğdır Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" protokolü kapsamında, sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlamak üzere aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılması amaçlanıyor. Protokolde gençlerin evliliği sürdürebilmesi ve koruması amacıyla bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

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