Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021'in sonuna kadar Iğdır’da 171 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılsonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti: "2021'in sonuna kadar Iğdır’da 171 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."



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