Tuğgeneral Özbakır Vali Sarıibrahimi ziyaret etti

Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti.

Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Ege Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yardımcı Başkanı olarak atanan Tuğgeneral Yücel Özel ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Tuğgeneral Şükrü Özbakır, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali H. Engin Sarıibrahim ile bir süre sohbet etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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