Sertifikalı mısır tohumu üretimi yapan tarlalar incelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da sertifikalı mısır tohumu yetiştiriciliği yapan çiftçilerin tarlaları, Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince tarlalarda denetim yapıldı.

Örnek çiftçi Mehmet Pehlivan’ın 92 dönümlük mısır tarlasında yapılan denetlemede mısırların gelişimi, hastalık ve zararlı durumları incelenerek, tohum kalitesinin yüksek olması yönünde çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.