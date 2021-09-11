Iğdır'da okul güvenliği toplantısı

20212022 eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı "Okul Güvenliği" konulu toplantı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.

"Okul Güvenliği" ile ilgili toplantıda; il genelinde yoğun şekilde sürdürülen uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi, okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine dahil edilmesi, öğrenci servislerinin denetlenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Okul Güvenlik konusunda yaptıkları çalışmalar da sunumlarla aktarıldı.

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya Vali H. Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Yrd. Nadir Demirhan, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve ilgili kurumların müdürleri katıldı

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