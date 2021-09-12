Iğdır'da pansiyonu olan okul müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapıldı

Iğdır'da pansiyonu olan okul müdürleri ile salgın tedbirleri kapsamında planlama ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Iğdır'da pansiyonu olan okulların müdürleri bir araya geldi. Yapılan toplantıda okullarda pandemi ile ilgili konular istişare edilerek, çözüm gerektiren hususlarda görüş alındı. Ayrıca okulların açılması sonrası başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte doğacak herhangi bir olumsuzluğa karşı topyekûn mücadelenin, koordinasyonun ve işbirliğinin çok büyük rol oynadığı üzerinde duruldu. Toplantı alınan kararlarda görüş birliğin sağlanması ile sona erdi.

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