Covid-19: Zorunlu olmayan bir seyahatin etiği

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Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital TIR’ı 1417 Eylül 2021 tarihlerinde Iğdırlılarla buluşacak.

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